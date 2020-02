Una studentessa vittima dei "pirati" dei cellulari

Un codice a 16 cifre inviato tramite un messaggio Whatsapp. A riceverlo la sorella di una studentessa riminese di 22 anni, vittima di una truffa telematica, che ha subito denunciato alla Polizia di Stato. L’episodio risale a qualche giorno fa. Dopo aver ricevuto il messaggio la sorella della giovane si è insospettita e così ha cercato di chiamarla per capire di cosa si trattasse. Impossibile però mettersi in contatto con lei, il telefono non squillava.

Così la sorella l'ha contattata sul numero fisso di casa e la 22enne ha chiarito che non aveva inviato alcun messaggio, ma soprattutto aveva problemi con suo smartphone e non riusciva a telefonare. Immediata la denuncia alla Polizia. Le indagini sono in corso, al momento l’ipotesi più probabile è che dietro l’episodio ci sia il tentativo da parte dei criminali di appropriarsi del numero della ragazza per poi commettere truffe telematiche.