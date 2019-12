Undicimila cappelletti per ricordare Mila e aiutare i bambini malati

Torna anche quest’anno l’iniziativa di beneficenza a favore della ricerca e in ricordo della piccola Mila, la bimba Mila Figueredo Dos Santos, la 13enne riminese scomparsa il 26 novembre del 2018 a causa di una malattia.

Domenica prossima, 22 dicembre, dalle 17 a casa di Tommaso Della Motta in Vicolo San Giovanni 16, nel cuore del Borgo San Giovanni a Rimini, viene organizzato per il secondo anno l'evento solidale ‘Un cappelletto per la Mila’, con cibo, musica e solidarietà a favore di Arop. Un'iniziativa ideata da Della Motta e da Diego Urbinati, sostenuta dal presidente di Arop Roberto Romagnoli, dalla responsabile del reparto di Oncoematologia Pediatrica, la dottoressa Roberta Pericoli, e dalla dottoressa Beatrice Filippini, che hanno partecipato giovedì alla presentazione della giornata, insieme alla mamma di Mila, la signora Valentina

In questo anno Della Motta e Urbinati hanno organizzato una maratona con degustazione di cappelletti e una di passatelli riuscendo a raccogliere circa 4mila euro. Questo Natale però ha tutte le carte in regola per regalare un'edizione da record, sono già 11mila i cappelletti preparati, oltre a 110 litri di brodo, utilizzando 35 chilogrammi di farina, 242uova, 60 chili di formaggio e due bottiglie di vino. In questi giorni sono tantissimi i riminesi che bussano alla porta del Vicolo San Giovanni per offrire aiuto e contributi. La maratona solidale è già iniziata e adesso non resta che degustare ottimi cappelletti e dare il proprio aiuto.