Va al mercato per fare "spesa" di portafogli: arrestata una 30enne

E' stata arrestata sabato in flagranza per furto con destrezza una donna di 30 anni, originaria della Bosnia Erzegovina, da anni residente in provincia di Rimini, e già nota alle forze dell'ordine. La donna è stata notata dai carabinieri della compagnia di Rimini mentre erano impegnati in un servizio mirato per contrastare i borseggi in via Castelfidardo, nella zona del mercato.

La donna gironzolava tra la folla, si guardava intorno con fare sospetto e, poco dopo, si è avvicinata a una bancarella particolarmente affollata, approfittando della ressa, ha sfilato con abilità il portafoglio da una borsa di una riminese di 72 anni, intenta a fare la spesa. La 30enne ha cercato di scappare, ma è stata subito bloccata dai militari. La refurtiva è stata restituita alla vittima, rimasta all’oscuro del reato subito, mentre la donna, condotta in caserma, è stata dichiarata in arresto e trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Lunedì mattina, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e la donna è stata condannata alla pena alternativa alla cautelare della presentazione alla P.G.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.