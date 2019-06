Vaccini, scattano le multe anche nell'asilo privato e il conto supera i mille euro a famiglia

Il comune di Rimini non retrocede di un passo nella lotta contro i no vax. Dopo le multe nelle scuole pubbliche adesso l'attenzione è concentrata sugli asili privati. I controlli sono iniziati alcune settimane fa e in una scuola ci sarebbero, secondo le verifiche di Comune e Ausl, ancora 12 bimbi non in regola con l'iter vaccinale obbligatorio. Nel mirino un nido e una materna sotto la stessa gestione. Per le famiglie le multe arriveranno entro questa settimana e il conto lascerà di stucco. Infatti, la cifra viene calcolata in base alle presenze del mese di maggio e sembra supererà i mille euro a famiglia. L'ordinanza del sindaco impone una sanzione di 50 euro al giorno e si fa presto a tirare le somme. Qui la cifra si aggira complessivamente oltre i 12mila euro, invece nelle scuole comunali, da fine aprile a metà maggio, si scende a circa 11mila euro.

I gentori sono sul piede di guerra e vogliono impugnare le multe, ma già con il ricorso al Tar in merito all'ordinanza di Gnassi non sono riusciti a spuntarla.