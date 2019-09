Vaccini, i bambini esclusi da scuola salgono a quota quaranta

Il Comune di Rimini continua a tirare dritto sui vaccini e, alle 34 notifiche già notificate ad altrettante famiglie riminesi non in regola con gli obblighi vaccinali, se ne sono aggiunte negli ultimi giorni altre 7, che partiranno a breve, portando a 40 le esclusioni per l’anno scolastico 2019/2020.

"Si tratta comunque di un recupero importante, pensando che a luglio erano 184 le posizioni ancora non regolarizzate - afferma l'assessore alla Scuola Mattia Morolli - Con le famiglie coinvolte ci sono stati almeno quattro contatti telefonici, e in questi anni sono stati svolti oltre 2.000 incontri informativi con le famiglie sull’aspetto amministrativo, oltre a quelli svolti dall’Ausl sull’aspetto sanitario. La legge c'è e la rispettiamo, devo anche dire che molte famiglie appena arrivavano le notifiche a casa tempo un'ora e prendevano l'appuntamento per il vaccino. E' un percorso che sta portando i suoi frutti".