Vaccini, il Movimento 3 V infuriato contro Burioni per i "babbei cavernicoli"

Il Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità ribatte all'immunologo Roberto Burioni che ha definito "babbei cavernicoli" chi ha votato i no vax alle elezioni regionali.

"Il Movimento 3 V oggi rappresenta politicamente più di 11mila cittadini solo in Emilia Romagna. Non ci è chiaro invece chi o cosa rappresenti lei - affermano - Non rappresenta norme di convivenza civile, giacché la sua forma di comunicazione più famosa è l’insulto; non rappresenta il coraggio, perché si sottrae sistematicamente ai confronti con esperti e scienziati ben più titolati di lei, che sarebbero felici di poterla incontrare pubblicamente; non rappresenta purtroppo nemmeno l’arte medica, giacché il primo principio della medicina di Ippocrate è “primum non nocere” (per prima cosa, non fare male), mentre le sue parole hanno l’effetto di offendere e quindi fanno del male a migliaia di persone".

"Sappiamo invece cosa rappresentiamo noi: un movimento compatto di decine di migliaia di cittadini (perché l’Italia è più grande dell’Emilia Romagna, e il mondo è più grande dell’Italia), che hanno aperto gli occhi sulle menzogne del bipolarismo e sulle promesse sempre disattese di una politica vecchia, che ha perso di vista non solo le persone, ma l’umanità stessa; un movimento di persone pronto a battersi per la libertà e per la verità".