Variazione di bilancio, in arrivo maggiori risorse per il trasporto pubblico e il sostegno all'handicap

Con 17 voti favorevoli e dieci contrari, il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021. La manovra di parte corrente consentirà di sostenere maggiori spese sul fronte dell’assistenza ad alunni portatori di handicap (170mila euro) e per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità (43mila euro). Risorse anche a copertura delle agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico locale (160mila euro), mentre attraverso il maggior gettito dell’imposta di soggiorno (770mila euro in più rispetto alla previsione) si andranno a sostenere iniziative in materia di turismo (440mila euro), interventi per la fruizione e recupero beni culturali ed ambientali (180 mila euro) e il trasporto pubblico locale. Circa 1,9 milioni saranno invece destinati a finanziare gli investimenti (615.000 euro per i sistemi informativi, 70mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici, 60mila per interventi straordinari di verde pubblico). La delibera è stata integrata con un emendamento del sindaco che prevede risorse per 210mila euro (previste dal ‘decreto crescita’) a finanziamento di interventi di efficentamento dell’illuminazione pubblica e di risparmio energetico degli edifici pubblici.

Approvato (17 favorevoli e 8 contrari) anche il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rimini, strumento che consente di avere un quadro economico complessivo dell’attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate (Rimini Holding, Romagna Acque, A.S.P. Valloni Marecchia, A.C.E.R., Fondazione Ert - Emilia Romagna Teatro, Associazione Ater Ass. Teatrale Emilia-Romagna, P.M.R., A.M.R., Lepida, Rimini Congressi, Start Romagna). Il risultato netto del gruppo per il 2018 è di circa 10,3 milioni.