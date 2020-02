Via De André, residenti in rivolta per i lavori mai finiti: il Comune risponde alla protesta

La pazienza sembra ormai finita. I residenti di via De André, parallela di via Sacramora, a Viserba sono sul piede di guerra per i lavori di urbanizzazione mai terminati. Tombini scoperti, parcheggi non asfaltati e sterpaglia ovunque. Un problema vissuto da circa 150 famiglia, quasi 500 persone. A riportare alta l'attenzione sulla situazione è la neonata Associazione Quartiere 5, a cui risponde venerdì l’Amministrazione Comunale. E’ in atto un percorso per far subentrare un nuovo soggetto attuatore che si faccia carico del completamento delle urbanizzazioni, spiega una nota, ma la procedura sta allungando i tempi.

“La situazione di via De Andrè è nota all’Amministrazione Comunale e il dialogo con i cittadini e i residenti dell’area è costante: l’ultimo incontro con gli uffici preposti è avvenuto non meno di 15 giorni fa e in quella sede è stato fatto il punto dello stato attuale della situazione. Come si è verificato in passato in contesti simili, la questione è legata alla mancata realizzazione di opere di urbanizzazione in capo al soggetto privato attuatore dell’intervento. In queste circostanze l’Amministrazione subentra al privato escutendo la polizza fideiussoria rilasciata a suo tempo a favore del soggetto attuatore.

Nel caso specifico, a causa di vincoli la cui risoluzione è demandata a obbligatori percorsi di legge, questa procedura sta richiedendo più tempo rispetto ad analoghi episodi. Proprio per evitare di far passare ulteriore tempo e per venire incontro alle legittime richieste dei cittadini, l’Amministrazione sta accompagnando un percorso attivato dal privato per favorire il subentro di un nuovo soggetto attuatore che si farà carico dell’esecuzione delle opere di urbanizzazioni non avvenute. L’Amministrazione sta già attivamente e costantemente seguendo questa procedura e non appena sarà formalizzato l’avvenuto passaggio di proprietà delle aree del comparto al nuovo soggetto attuatore, sarà chiesto al soggetto di eseguire nell’immediato le opere e di sottoscrivere nuova polizza fideiussoria per le stesse”.