Viabilità: fissati i lavori per le SS9 e SS16, oltre a 6 milioni per le strade provinciali

Un lunedì mattina da leoni per Rimini. Oltre ad aver annunciato la realizzazione della tratta del Metromare dalla stazione ferroviaria fino alla Fiera, con 49 milioni di finanzimento, il ministro Paola De Micheli ha portato a Rimini altre novità sul fronte infrastrutture e mobilità.

Dal ministero dell'Ambiente arriva infatti il via libera per la variante di Santa Giustina sulla via Emilia, mentre è stato fissato il cronoprogramma per alcune delle opere da realizzare lungo la statale Adriatica: in particolare per le due rotonde per San Marino e Coriano-Montescudo (le SS9 e SS16), con relativi sottopassi, cantieri aperti tra settembre 2020 e marzo 2021. "Verranno realizzati quattro dei nove interventi in programma - spiega il ministro - Per le strade provinciali, inoltre, da febbraio saranno disponibili 6 milioni di euro. La presenza del Governo su questo territorio è attenta, c'è un tasso di concretezza e risposte vere e pragmaiche ai bisogni".

Inoltre, ricorda De Micheli, sono stati stanziati 153 milioni di euro per l'Emilia Romagna per la sostituzione dei bus con altri ecologici. La Regione deciderà la quota per le varie Province".