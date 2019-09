Viadotto SS16 Adriatica, conclusi i lavori: finisce l'incubo per gli automobilisti

Con la conclusione dell’intervento da parte di Anas sull’impalcato del viadotto della Nuova Circonvallazione - Statale 16, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre riaprirà in anticipo su quanto programmato la circolazione sul tratto della via Emilia che si trova in zona Celle, nei pressi dello stabilimento Scm, tra via Italia e via Iolanda Capelli, chiuso dagli inizi del mese.

La chiusura dal 2 settembre. In questo periodo Lavori al viadotto della Ss16 Adriatica, un mese di passione per gli automobilisti

„per i veicoli provenienti da Nord verso il centro città – stazione ferroviaria ènecessaria la svolta a destra lungo via Italia per poi immettersi all’altezza del semaforo sulla la SS9 per proseguire fino alla rotatoria SS16- via Marecchiese e da qui fare ritorno verso Viserba per prendere, svoltando a destra, via Tonale e nuovamente via Emilia – XXIII Settembre; per i veicoli provenienti dal Centro Città e diretti verso la zona Fiera di Rimini – Santarcangelo è necessario svoltare a sinistra all’altezza della rotatoria via Emilia – via Iolanda Capelli per percorrere via Bagli fino alla rotatoria con via Tonale e da qui immettersi sulla rotatoria SS16 – SS9. Modifiche anche al percorso del trasporto pubblico locale che effettuerà deviazioni di percorso istituendo fermate provvisorie.“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.riminitoday.it/cronaca/lavori-al-viadotto-della-ss16-adriatica-un-mese-di-passione-per-gli-automobilisti.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RiminiToday/109419352490262