Da Nord a Sud in bici per ricordare il collega scomparso: il viaggio di un militare riminese

Da Milano a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, su una bicicletta per un 'viagio in solitaria' in ricordo dell'appuntato della guardia di finanza Giuseppe Bucolo, scomparso lo scorso anno per un arresto cardiaco. L'impresa è stata portata a termine dal vicebrigadiere delle fiamme gialle Daniele Battelli, in servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Rimini. Il viaggio è partito da Milano il 31 maggio e si è concluso l'8 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto, città di Bucolo, attraverso nove tappe tra cui Bologna, Ancona, Pescara, San Severo di Foggia, bari, Trebisacce, catanzaro e Reggio Calabria: sono le città che hanno segnato la vita di Bucolo. L'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione da parte del militare riminese, appassionato di ciclismo e amico di Bucolo, è stata patrocinata dal Comando generale della guardia di finanza: l'intento è stato anche quello di promuovere la diffusione dello sport e l'importanza dall'attività fisica come forma di prevenzione dell'infarto e delle malattie cardiovascolari. In collaborazione con l'associazione 'Tutti per Fabio' Onlus è stata promossa una raccolta di donazioni per l'acquisto di un defibrillatore. (Fonte Agenzia Dire)