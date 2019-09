Vigili del fuoco, su stipendi e assistenza previdenziale chiedono subito l'intervento del Governo

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in una nota inviata al Premier incaricato Giuseppe Conte, al Capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e al Segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ha chiesto al Governo di modificare il punto 23 programma su Vigili fuoco.

“Esiste una ingiusta sperequazione che da troppo tempo penalizza i Vigili del fuoco e che tutti – spiega Bruno Rigoni, segretario provinciale di Rimini del Co napo – a parole dicono di voler risolvere ma che puntualmente passa in secondo piano nei governi. Ecco perché chiediamo rispetto per i Vigili del fuoco attraverso il chiaro inserimento della risoluzione sin da subito nel programma di governo, come il precedente esecutivo lo aveva a chiare lettere inserito nell’allora contratto di governo”. Secondo il sindacato Conapo, conclude Antonio Brizzi Segretario Generale, le misure di equiparazione retributiva e pensionistica dei Vigili del fuoco comporterebbero un “impegno di spesa di 216 milioni di euro all’anno come recentemente calcolato dai competenti uffici del Ministero dell’ Interno su incarico del Ministro Matteo Salvini e del Sottosegretario Candiani”.

In sostanza viene chiesto che sia inserito il chiaro impegno dell'esecutivo a provvedere in favore dei vigili del fuoco ad azzerare le differenze retributive e previdenziali esistenti rispetto alle Forze dell'Ordine.