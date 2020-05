Cittadini scendono in strada contro l'installazione dell'antenna di telefonia e bloccano i lavori

Monta la protesta contro l'installazione di una antenna di telefonia a Viserba. Decine dicittadini sono scesi in strada, in via Anna Magnani, per opporsi all'antenna. I residenti sono riusciti al momento a bloccare i lavori.

In tanti temono che l'antenna possa essere dannosa per la salute e sono preoccupati per il 5G. Gli operai hanno così dovuto itnerrompere le loro mansioni, impossibile andare avanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per controllare che la situazione non degenerasse e in via Anna Magnani ha raggiunto i residenti anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che ha ascoltato problemi e proteste dei cittadini.