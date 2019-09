Vittorio Sgarbi promuove Gnassi, "lo avrei già nominato premier", e anticipa i progetti su Fellini

Un ciclone irrefrenabile. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è sbarcato in Riviera giovedì sera, direttamente dalla Puglia. Sgarbi ha fatto tappa alla Vecchia Pescheria, dove era in programma l'evento di Romagna Osteria, il progetto sostenuto da Visit Romagna con i cuochi sognatori della Brigata del Diavolo, e davanti agli ospiti ha "promosso" il sindaco Andrea Gnassi: "Fosse per me, io lo avrei nominato Ministro del Turismo, se non Premier. E’ uno dei pochi sindaci migliori di me”, ha commentato.

Sgarbi ha visitato la mostra allestita a Castel Sismondo in occasione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, e ha annunciato anche alcune anticipazioni sulle celebrazioni felliniane. Il critico, infatti, sarà coinvolto in un progetto artistico che riguarderà sia Fellini sia Cagnacci.