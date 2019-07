Al volante con la patente sospesa e su un'auto senza assicurazione: nei guai un 44enne

Una pattuglia della polizia locale martedì, alle 18.20, ha fermato a Misano Adriatico in via del Mare un'autovettura Renault Twingo da tempo sotto controllo e segnalata poichè priva di revisione e di assicurazione. Gli agenti erano sulle tracce del mezzo in quanto erano a conoscenza che il suo proprietario lo guidasse nonostante circa sei mesi prima gli stessi operatori del Corpo Intercomunale gli avessero sospeso la patente perché sorpreso alla guida in stato di ebrezza.

G. G., 44 anni, residente a Misano Adriatico, ha tentato di giustificarsi dicendo che stava portando la sua autovettura in officina, ma la scusa non gli ha permesso di evitare le sanzioni relative alla mancanza di revisione e di copertura assicurativa, il sequestro del veicolo e la revoca della patente di guida.

Se il 44enne vorrà tornare a guidare regolarmente dovrà conseguire una nuova patente tornando a scuola guida e superando un'altra volta l'esame.