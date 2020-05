Riminterme riprenderà le attività dopo le settimane di lock down

Il 25 maggio Riminterme riprenderà le attività di: Specialistica ambulatoriale, i servizi di Fisioterapia e le Cure Termali come fanghi, bagni termali e cure inalatorie e per la sordità. “L’apertura della stagione termale in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale – commenta il Direttore Sanitario Dott. Franco M. Lamacchia – seguirà con rigore le norme e i protocolli previsti; la sicurezza degli ospiti e dello staff è al primo posto. Visto che acqua di mare e sabbia sono elementi sicuri, come confermato anche da esponenti dell’Istituto Superiore di Sanità, la permanenza sulla nostra spiaggia e nelle nostre piscine con acqua di mare, non potranno che garantirvi il massimo benessere, momenti di assicurato relax che contribuiranno alla vostra salute psico-fisica.”

Lo staff di Riminiterme da giorni lavora per farlo nel rispetto delle norme di sicurezza previste per operatori sanitari, personale amministrativo, di segreteria e pazienti. Viene applicata la normativa prevista da tutti i decreti nazionali, della Regione Emilia Romagna, dell’Inail e dai protocolli della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale. Sarà una ripartenza affrontata con entusiasmo seguendo le modalità dettate dalla sicurezza anti contagio per accogliere i clienti tutelando la loro salute ed il loro benessere. La nostra squadra è al lavoro per predisporre tutto quanto necessario per garantire la massima sicurezza per tornare velocemente alla normalità.