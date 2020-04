"Rinascita Pubblici Esercizi", prende il via un movimento per sostenere i ristoratori

Sono tantissimi i ristoratori romagnoli che stanno aderendo in queste ore al gruppo Rinascita Pubblici Esercizi. Un movimento apolitico creato su iniziativa dell’imprenditore riminese Giuliano Lanzetti per cercare soluzioni per il settore, tra i più colpiti dal lockdorwn da coronavirus.

Oltre alla pagina facebook, Rinascita Pubblici Esercizi ha creato una petizione online da presentare al governo. "Il comparto della ristorazione rappresenta il 12% del Pil. Tra le richieste anche una burocrazia più snella. Rinascita Pubblici Esercizi è in contatto con tutte le associazioni di categoria e realtà imprenditoriali del settore in italia, dalla Toscana alla Lombardia, dall’Emilia alla Liguria che hanno già proposto il loro appoggio".

“Considerando che l’81% delle attività del mondo della ristorazione sono società di persone e rispondono illimitatamente con il patrimonio personale e che le SRL che si sono indebitate hanno fatto firme a garanzia personali e dunque rispondono illimitatamente – spiega Lanzetti, presidente dell’associazione – ci troveremo di fronte a minimo un 50% di fallimenti societari e ad una desertificazione”. “Se non hanno contributi per poterci sostenere che cambino i regolamenti che trattano i fallimenti societari e che vadano a lavorare sulle centrali rischi bancarie per dare una seconda opportunità alle aziende che falliranno a causa del covid-19 avvicinandoci ad un modello americano perché questa crisi ci lascerà senza milioni di imprenditori”.