Rinnovamento nello Spirito, attesi oltre 4.000 partecipanti per la 43^ Conferenza Nazionale Animatori

Fervono i preparativi per la 43^ Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma a Rimini da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019, sul tema tratto dal Vangelo di Giovanni: «Tutti sapranno che siete mie discepoli se avrete amore gli uni per gli altri». L’evento, che si svolgerà a conclusione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019, avrà come sfondo l’espressione rivolta da Papa Francesco al Rinnovamento Carismatico Cattolico, sabato 8 giugno 2019, Vigilia di Pentecoste: «Evangelizzare è amare». Attesi oltre 4.000 partecipanti al Palacongressi di Rimini, in rappresentanza dei 1.700 Gruppi e Comunità presenti in Italia a conclusione dei rinnovi di tutti gli Organi di servizio per il quadriennio 2019 – 2022, sulla base dello Statuto recentemente rinnovato dalla CEI. Fitto il programma che scandirà le quattro giornate, con la presenza di qualificati relatori come la biblista Rosanna Virgili e il teologo don Vito Impellizzeri a cui sono affidate le due relazioni centrali. La relazione d’apertura sarà tenuta dal coordinatore nazionale del RnS Mario Landi, quella conclusiva dal Presidente nazionale Salvatore Martinez.

A presiedere le Celebrazioni Eucaristiche, nell’ordine, saranno: S. E. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria; S. E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini; don Guido Maria Pietrogrande, Consigliere spirituale nazionale del RnS.

La Santa Messa di chiusura, domenica 3 novembre, sarà celebrata da S. E. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Particolarmente incisivi i Simposi di approfondimento previsti nella sessione pomeridiana di venerdì 1° novembre, sul tema generale: «Il Rinnovamento per una Cultura della Pentecoste». Cinque gli ambiti tematici: Cristianesimo, Famiglia, Società, Fragilità umane, Social e Media). Relatori, in ordine: Alberto Gambino, giurista e Presidente di “Scienza&Vita”; Claudio Gentili e Laura Viscardi Gentili, Fondatori del Centro di formazione per la Pastorale familiare “Betania” di Roma; padre Francesco Occhetta, gesuita e Membro della redazione de “La Civiltà Cattolica”; Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici (Aippc); padre Paolo Benanti, francescano e Docente di Etica delle tecnologie e Neuroetica.

Sabato 2 novembre, nelle due sessioni pomeridiane, si svolgeranno 13 Simposi di approfondimento sulle prospettive d’impegno e di missione sul tema generale: «Il nostro mandato pastorale è servire per evangelizzare». Saranno coinvolti tutti i 7 Membri del Comitato Nazionale di Servizio del RnS e i 6 Delegati del Consiglio Nazionale per i sei Ambiti di Evangelizzazione (Famiglia, Giovani, Sacerdoti, Seminario di vita nuova, Volontariato e Anziani RnS). Come ogni anno, l’appuntamento e stato preparato da una Traccia di riflessione, spedita a tutti i Gruppi e le Comunità, per favorire una partecipazione “sinodale” e fraterna alla Conferenza. Previsti momenti di Preghiera comunitaria carismatica con animazione musicale, testimonianze, Meeting per bambini e ragazzi, Roveti ardenti (Adorazione eucaristica notturna con turni regionali).

«Una Conferenza Nazionale Animatori che intende rilanciare la nozione di “servizio” alla Chiesa e al mondo - dichiara Salvatore Martinez - riaffermando la necessità di un nuovo amore per l’uomo e per la sua dignità di credente e citadino. Se evangelizzare è un servizio d’amore, occorre un nuovo slancio di fede per riaffermare il protagonismo dei cristiani oggi, con un linguaggio più spirituale e con una presenza missionaria nella società umana frutto di un discernimento più ampio e mirato. Per questa ragione, all’inizio del quadriennio di servizio 2019 – 2022, gli animatori e i responsabili del RnS si porranno in ascolto dello Spirito Santo e in spirito sinodale tracceranno le linee d’impegno per tutti i Gruppi e le Comunità».