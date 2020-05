Riparte il mercato ambulante anche a Coriano: tre appuntamenti a settimana

A Coriano riaprono i mercati. Nella mattinata di sabato l’amministrazione ha incontrato gli esercenti del mercato rionale di Coriano. Nell'incontro sono state stabilite le regole per la riapertura dei mercati che si svolgono nelle giornate di lunedì a Coriano, giovedì ad Ospedaletto e sabato a Cerasolo. Commenta il vicesindaco di Coriano Gianluca Ugolini: ”La voglia di ripartire verso la normalità è tanta nonostante tutto e le difficoltà operative. Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione ed in particolare la Polizia Locale che sarà di grande supporto a queste nuove modalità. Un augurio per una buona ripartenza dopo circa due mesi di stop obbligato.”

