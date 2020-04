Riparte il servizio di trasporto a chiamata Concabus

A partire da lunedì 6 aprile riprenderà il servizio di trasporto a chiamata Concabus Misano che era stato sospeso in seguito all’ordinanza regionale. Al fine di andare incontro alle necessità di spostamenti per esigenze lavorative o altre urgenze consentite dalla normativa, il Comune di Misano Adriatico ha chiesto ed ottenuto da Amr, con avvallo della Provincia, di poter ripristinare un servizio di fondamentale importanza per le persone altrimenti impossibilitate a muoversi. Il servizio sarà attivo da lunedì al venerdì (per ora escluso il sabato), dalle 8 alle 19, su tutto il territorio comunale, con possibilità di raggiungere anche alcuni punti a Riccione, in primis l’Ospedale, fermo restando che il motivo dello spostamento deve essere una reale necessità. A bordo del minibus saranno rispettati scrupolosamente tutti gli accorgimenti di tipo sanitario per tutelare la salute dell’autista e dei passeggeri e sarà fatta osservare la distanza di sicurezza prevista. Il numero verde per la prenotazione del servizio, che di norma deve avvenire il giorno precedente, è 800108122. Compatibilmente con la disponibilità dei posti saranno accettate prenotazioni effettuate anche in tempi più brevi.

