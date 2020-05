L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino riapre in sicurezza tra incontri online e residenze artistiche

Dopo due mesi di chiusura il Teatro Dimora di Mondaino, il teatro nel bosco dell’Arboreto riapre per riportare in scena gli artisti per sostenerli nelle pratiche di studio e ricerca. Primo appuntamento online venerdì 29 maggio per raccontare la passione di chi si è trovato di fronte a un “vuoto” e ha cercato di “mettere in scena e in rete” le proprie riflessioni sul destino dell’arte e degli artisti. Lunedì 1 giugno, invece, appuntamento con la prima residenza creativa post Covid della coreografa e danzatrice Paola Bianchi che con il suo copro ritorna ad abitare il Teatro Dimora.

Dopo un lungo lavoro di incontri e di confronti con gli artisti, gli operatori e le Istituzioni pubbliche sulla necessità di riportare in scena gli artisti per sostenerli nelle pratiche di studio e ricerca (in sicurezza e a porte chiuse, aspettando l’arrivo del pubblico, previsto dopo il 15 giugno) L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino è una delle prime realtà nazionali di residenza per la creazione di nuove opere a ricominciare i dialoghi con gli artisti e le comunità di prossimità: un segnale positivo e di speranza per un “ritorno alla normalità” del sistema teatrale regionale e nazionale.

"Ricordami di te. Dal 9 marzo, il Teatro Dimora di Mondaino, il teatro nel bosco dell’Arboreto, è stato disabitato ma non incustodito. Sorvegliato a distanza, l’assenza delle persone è stata sostituita dai versi degli animali e dai silenzi del paesaggio che è cresciuto spingendosi oltre le vedute consentite. La natura del nostro progetto culturale ha generato nuove fessure da cui scrutare l’orizzonte e altri respiri per riprendere il cammino e la scrittura dei nostri percorsi. Ricordami di te per comprendere il valore dell’accoglienza e del rispetto, nelle scene dei teatri e nelle terre di mezzo che non appartengono a nessuno ma consentono l’incontro e l’inclusione". Queste le parole del direttore artistico de L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Fabio Biondi, che anticipano i tempi della riapertura pubblica degli spazi per gli spettacoli dal vivo, prevista per il 15 giugno, e confermano a livello nazionale il ruolo dell’Arboreto come una delle realtà di innovazione e sperimentazione delle buone pratiche per il teatro e la danza.

Tra le prime attività previste per la “circolazione delle idee e delle opere” c’è la web serie dedicata al teatro dal titolo “Mi manchi” realizzata dalla Piccola Compagnia Dammacco durante il lockdown, che verrà messa in onda per tre venerdì consecutivi a partire dal 29 maggio alle ore 21 sul canale YouTube L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino.

La prima puntata sarà dedicata alle “Residenze artistiche”, attività fondante dell’Arboreto riconosciuto come Centro di Residenza Emilia-Romagna.

Le puntate successive saranno venerdì 5 giugno su “La trasmissione del sapere” e venerdì 12 giugno su “Lo spettatore e la comunità”, sempre alle ore 21.

Dall’1 al 15 giugno partirà invece la prima residenza creativa vera e propria dopo l’emergenza sanitaria che vedrà coinvolti la coreografa e danzatrice Paola Bianchi insieme al musicista Fabrizio Modonese Palumbo per il progetto creativo “OtherNess”, che riflette sull’immaginario collettivo dei contesti sociali e sull’influenza che questo genera sul corpo e le sue posture.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito www.arboreto.org