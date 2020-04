Ripartono i cantieri delle opere pubbliche: operai al lavoro sulla passeggiata Goethe

Sono ripresi questa mattina i lavori per il restyling della passeggiata Goethe e Shakespeare, tratto di lungomare di 1300 metri (largo 3,50) che sarà dotato di nuovi spazi dedicati alla sosta e alla socializzazione con elementi ombreggianti, nuova pavimentazione e impianto di illuminazione a led. La passeggiata pedonale, che sarà anche dotata di videocamere di sorveglianza, diventerà uno spazio urbano elegante, completamente rigenerato, dalla forte connotazione naturalistica e ambientale, in diretto collegamento con la pista ciclabile di viale D’Annunzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo pronti a ripartire con tutti i cantieri pubblici bloccati dall’emergenza sanitaria - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti -. Sono già ripresi i lavori per viale Milano e viale Tasso, così pure su corso Fratelli Cervi. Partono anche tutti i lavori di asfaltatura. Ripresi anche quelli per la manutenzione del verde e dei parchi pubblici, gli sfalci lungo le strade, il taglio dell’erba, la verniciatura degli arredi e l'igienizzazione delle panchine. Partiranno quindi a breve anche i lavori per il quartiere delle scuole e quelli per la pista ciclabile di via Veneto. La passeggiata Goethe è sicuramente uno dei lavori più importanti per la ripresa della stagione estiva, perché rappresenta un collegamento pedonale importante della zona a mare, e oggi assume un significato preciso per la ripresa dell'economia turistica”.