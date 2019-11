Ripristinata le rete internet, il Cup dell'Ausl di Rimini torna operativo

Sono ripresi nella mattinata di giovedì i servizi del Cup dell'Ausl di via Circonvallazione sospesi, martedì scorso, a causa di un problema tecnico. Gli operai di un cantiere stradale, infatti, avevano tranciato un cavo a fibra ottica della linea dati bloccando, di fatto, l'attività per la prenotazione delle visite, di cassa, scelta e revoca medico e altri. L'Azienda torna a scusarsi per il disagio, sebbene in alcun modo ad essa imputabile.