Ripulito appartamento di agente della Municipale, rubata la pistola d'ordinanza

Brutto rientro a casa, venerdì nel tardo pomeriggio, per un'agente della polizia Municipale di Rimini che si è ritrovata l'appartamento svaligiato e, oltre agli oggetti di valore, anche la pistola d'ordinanza sparita. Ad entrare in azione sono stati dei malviventi che, approfittando dell'assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare nell'abitazione dopo aver forzato un ingresso. Una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro in cerca di oggetti di valore e, nel rovistare, hanno trovato anche l'arma. Dopo aver ripulito l'appartamento, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce e solo al ritorno dei padroni di casa il furto è stato scoperto dando l'allarme che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia delle Volanti. Il personale della polizia di Stato ha effettuato i rilievi di rito in cerca di eventuali indizi lasciato dai malviventi.