Riqualificazione della stazione di Cattolica, una mail per raccogliere idee e suggerimenti

Molto partecipato l'incontro di ieri pomeriggio al Palazzo del Turismo sul tema della riqualificazione della stazione ferroviaria di Cattolica. Dopo la firma, lo scorso 15 gennaio a Roma, dell'accordo tra RFI ed Amministrazione, si è aperto un momento per la condivisione di informazioni, la raccolta di istanze e proposte da parte della cittadinanza. Ad intervenire sono stati il Sindaco Mariano Gennari, il Dirigente ai Progetti speciali Baldino Gaddi ed il Portavoce del Primo Cittadino Davide Varotti. "Basterebbe partire dall'idea - ha esordito il Sindaco - che si tratta attualmente di uno scalo ferroviario inibito ai disabili per capire l'importanza di questo accordo con Ferrovie dello Stato. E non vi nascondo che, al momento in cui ci siamo insediati a Palazzo Mancini non esisteva nessun lavoro delle Amministrazioni precedenti che prevedesse o andasse nella direzione di una riqualificazione della Stazione. Ringrazio e sono estremamente felice dell'attenzione riservataci dall'architetto Sara Venturoni, Direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che ha siglato con me questo protocollo di intesa". Il Sindaco ha ricordato anche la presenza del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi, del consigliere MIT Massimiliano Gattoni e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile in occasione della firma dell'accordo.

"Grazie alla caparbietà con cui abbiamo fatto comprendere - ha sottolineato Varotti - l'importanza di questo scalo per una città con le nostre caratteristiche, in circa due mesi riusciremo a visionare un pre-progretto di fattibilità per le aree di competenza di RFI. All'Amministrazione toccherà l'onere di investire le proprie risorse per la riqualificazione delle aree esterne alla stazione. Siamo qui oggi proprio per raccogliere tutte le esigenze della nostra comunità e rappresentarle con più forza a Ferrovie". Di una vera e propria bonaria "marcatura ad uomo" nei confronti Ferrovie ha parlato Gaddi. "Questa azione - ha rimarcato il Dirigente - ha portato ad un risultato davvero importante. Quando ci siamo relazionati con RFI le prime volte l'ipotesi, peraltro non certa, era di riuscire ad avere un intervento nei prossimi 10 anni. Invece siamo qui a discutere oggi di una riqualificazione che si concluderà nell'arco dei prossimi due anni. Un opera che è di competenza di RFI ed al cui tavolo, quale elemento più pesante, possiamo possiamo portare le discussioni, le riflessioni e le risposta della città. Noi siamo qui per ascoltare quale potrebbe essere il progetto migliore".

A tal proposito, l'Amministrazione ha preparato un questionario pubblico per la raccolta di contributi reperibile a Palazzo Mancini, presso la Segreteria del Sindaco, o sul portale dell'Amministrazione dove è possibile visionare anche le slides presentate durante l'incontro odierno (link: https://bit.ly/2uiEcZF). Il questionario dovrà essere riconsegnato entro le ore 14,00 del prossimo Venerdì 28 Febbraio 2020 in modalità cartacea presso la Segreteria del Sindaco (Palazzo Mancini, Piazza Roosevelt) oppure in modalità telematica tramite la casella di posta elettronica: riccicinzia@cattolica.net Numerosi gli interventi programmati in fase realizzativa da RFI, all'interno e all'esterno del fabbricato viaggiatori: innalzamento dei marciapiedi (55 cm dal piano dei binari, standard europeo) per facilitare l'entrata e l'uscita dai treni; riqualificazione del sottopassaggio pedonale; rinnovo delle pensiline; installazione di nuovi impianti di illuminazione e upgrade dei sistemi di informazione al pubblico. Ulteriori interventi interesseranno il sistema di accessibilità esterno, lato mare attraverso la riqualificazione dei servizi di attestamento del TPL e di sosta, con la previsione di stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità, un'area attrezzata per il Kiss&Ride e una ciclostazione, lato monte attraverso l'individuazione di un secondo accesso a servizio dei flussi di clientela provenienti dalle direttrici esterne, per ridurre l'impatto di traffico sul centro-città. Gli interventi previsti miglioreranno l'accessibilità, la vivibilità delle aree di stazione e, più in generale, del contesto di inserimento, a beneficio delle persone che ogni giorno si spostano per lavoro o studio e dei turisti, che rappresentano un'importante occasione di sviluppo socio-economico del territorio.