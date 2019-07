Riscossione insoluti Tari e multe, Coriano approva la "rottamazione" delle cartelle

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 1° luglio 2019, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa rifiuti e alle sanzioni codice della strada notificate sino a tutto il 31/12/2017, sulla scia di quanto già previsto per le cartelle di Agenzia delle entrate - Riscossione. “Riteniamo che la rottamazione delle ingiunzioni, – dichiara il Vicesindaco e assessore al bilancio Gianluca Ugolini- in un momento di particolare difficoltà dovuto al perdurare della crisi economica, rappresenti un segnale di apertura che va incontro alle esigenze di cittadini ed aziende.”

Si tratta infatti di una opportunità sia per i contribuenti, che possono in questo modo regolarizzare la propria posizione ottenendo l’abbuono delle sanzioni (o, nel caso delle multe al codice della strada, la maggiorazione della sanzione del 10% semestrale), sia per il comune che in questo modo potrà incassare crediti immobilizzati da tempo. In totale sono definibili circa un milione e mezzo di entrate. Con le risorse che ci auguriamo andremo a riscuotere (in via prudenziale non sono state previste somme a bilancio) potremo finanziare investimenti per il nostro territorio. L’amministrazione comunale ha inteso fornire la possibilità ai cittadini ed alle aziende di regolarizzare la propria posizione, prima che entri in vigore il “documento di regolarità tributaria locale” previsto nel decreto crescita (art. 15-ter DL 34/2019). In base a questa norma chi non è in regola con il pagamento dei tributi locali, infatti, non potrà ottenere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, concessioni, licenze per l’attività commerciale o produttiva, mettendo così a rischio la propria gestione aziendale.

Gli interessati potranno usufruire dell’agevolazione presentando domanda, a pena di decadenza, entro il 30/09/2019 direttamente alla Sorit spa. Il pagamento potrà essere effettuato fino ad un massimo di 5 rate dal 31/01/2020 al 31/05/2021. Per informazioni: www.sorit.it oppure www.comune.coriano.rn.it.