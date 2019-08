Rissa a Marina Centro, convalidato il fermo dei due aggressori

Sono stati convalidati dal giudice i fermi dei due partecipanti alla rissa bloccati, sabato mattina all'alba, dal personale della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, intorno alle 7.30 un gruppo di avventori si trovava davanti al Caffè delle Rosa a Marina centro quando improvvisamente è scoppiato il caos. Nelle fasi più concitate un 23enne marocchino ha afferrato un 21enne romeno e, dopo averlo sbattuto contro la vetrina del locale lo ha preso a schiaffi. La collutazione tra i due è proseguita ed è iniziato a volare di tutto, tra cui un bidone che ha infranto la vetrina del locale, fino a quando sul posto sono accorse le pattuglie della polizia di Stato. Anche davanti alle divise il 23enne ha continuato a dare in escandescenza aggredendo gli agenti con pugni e calci fino a quando, non senza fatica, il personale della Questura è riuscito a bloccarlo e ad ammanettarlo. Il romeno, sanguinante, si era invece rifugiato all'interno del locale brandendo un coltello e, alla vista dei lampeggianti, lo ha gettato a terran. Non per questo, tuttavia, la sua furia si era placata e mentre gli agenti lo trattenevano a stento voleva a tutti i costi continuare a regolare i conti col nordafricano. Entrambi, alla fine, sono stati bloccati e arrestati.