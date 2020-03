Rissa in centro storico, due ragazzi in pronto soccorso con ferite da taglio

Due ragazzi, un italiano e un nordafricano di 22 e 25 anni, sono finiti al pronto soccorso di Rimini con ferite da taglio dopo una rissa che si è scatenata nel centro storico. Il parapiglia, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è scoppiato nella notte tra sabato e domenica dando vita a una rissa poi sedata dall'arrivo di una pattuglia della polizia di Stato. I feriti sono stati soccorsi all'Infermi dove, i medici, li hanno medicati per le ferite riportate e sono stati quindi dimessi.