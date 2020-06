"Risse e atti vandalici nel centro di Santarcangelo", la denuncia di Fratelli d'Italia

Risse fra bande e atti vandalici. La coordinatrice di Fratelli d’Italia a Santarcangelo, Daniela Borghesi, punta l'attenzione su episodi di degrado e disagio segnalati da alcuni cittadini di Santarcangelo. "Ci perviene dai residenti del centro storico – spiega Borghesi – una forte richiesta d’aiuto, in quanto, già da oltre un anno si verificano, fra le 23 e le 2 di notte, atti vandalici sistematici a danno delle proprietà e pericolosi per l’incolumità dei residenti, come lanci di mattoni e vetri sulle terrazze".

Secondo Borghesi la situazione è peggiorata di recente con le"“lotte fra bande, provenienti pare da zone limitrofe, armate anche di coltelli. Le segnalazioni arrivano da residenti ma anche da avventori dei locali della zona che ricevono insulti e derisioni da parte dei vandali come risposta alle loro rimostranze".

La coordinatrice di Fdl chiosa chiedendo "un impegno deciso in un operazione congiunta fra amministrazione e forze dell’ordine, con controlli in borghese, videosorveglianza, identificazione e percorso educativo di servizio civile per aiutare questi ragazzi a capire l’importanza del rispetto del bene pubblico, della proprietà privata, e soprattutto della persona".