Ristorante in fiamme, intervengono i vigili del fuoco alla Grotta Rossa

E' scattato intorno alle 23.30 di martedì l'allarme per un incendio che si era sviluppato all'interno del ristorante Grotta Rossa a Rimini. Il locale, lungo la strada omonima, era chiuso per dei lavori di ristrutturazione e il rogo ha interessato la zona dei frigoriferi ed alla copertura in legno adiacente. L'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con le autobotti, ha evitato che il rogo si propagasse al resto del locale e liberare dal fumo la struttura. Sono state necessarie oltre due ore di lavoro per avere ragione dell'incendio e dichiarare il cessato pericolo. In via Grotta Rossa sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia Municipale che hanno provveduto a bloccare la circolazione delle auto lungo la strada per permettere le operazioni di spegnimento.