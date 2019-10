Ritorno all'estate per una notte a Riccione con lo show case di Tommaso Paradiso

Temperatura a parte sembrava una serata d’agosto venerdì in piazzale Roma. La grande arena sul mare, palcoscenico dei grandi appuntamenti estivi, è stata il set delle riprese del film che Lucky Red sta girando in queste settimane a Riccione, con la regia di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuts. Una delle scene principali del film, interamente ambientato a Riccione, si svolge durante un concerto con protagonista Tommaso Paradiso che venerdì è arrivato in città per girare questo cameo a cui eccezionalmente è stata data la possibilità al pubblico di prendere parte.

Un pubblico caldissimo che ha svolto con grande entusiasmo e partecipazione il ruolo di comparsa sul set contribuendo all’ottima riuscita delle riprese. Ad aprire la serata la consegna a Tommaso Paradiso del riconoscimento di “ambasciatore” della città di Riccione da parte del sindaco Renata Tosi e dell’assessore al turismo Stefano Caldari in vista del conferimento vero e proprio della cittadinanza onoraria in consiglio comunale.

Paradiso è l’autore del singolo dal titolo Riccione, un brano che racconta immagini e sensazioni di un'estate senza tempo, l’estate per antonomasia, identificata con la città di Riccione. Il brano è uscito nel 2017 accompagnato da un videoclip ispirato da film di culto come Sapore di mare, è stato diretto proprio dai due videomaker romani di YouNuts e girato in gran parte nella nostra città.

Riccione è il singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube scalando tutte le classifiche. Il brano conquista anche il Triplo Disco di Platino e diventa a pieno titolo la vera hit dell'estate: il video, ad oggi, ha registrato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube mentre il pezzo viene tuttora trasmesso in radio e suonato in tutti i locali e sulle spiagge d’Italia.

Dopo la consegna dell’attestato sono cominciate le riprese del film, con gli attori in scena tra il pubblico e sul palco con il cantautore romano: più volte partono le note di Riccione per i diversi ciak fino ad arrivare allo show case vero e proprio che ha trasformato la piazza in una calda sera d’estate.