Ritorno di fiamma mentre accende il caminetto, signora gravemente ustionata

Grave incidente domestico, nella mattinata di venerdì, con una donna seriamente ustionata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Secondo quanto emerso intorno alle 11.15 la signora, della quale non sono state fornite le generalità, stava accendendo il caminetto nella sua abitazione di via Montechiaro a Sant'Aquilina di Rimini. Per cause ancora in corso di accertamento, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma che ha raggiunto la donna agli arti causandole delle gravi ustioni. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. Ai primi soccorritori le condizioni della ferita sono apparse subito molto serie tanto che è stato allertato l'elicottero da Ravenna. La signora, sedata ed intubata sul posto, una volta stabilizzata è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza nel reparto Grandi Ustionati del nosocomio cesenate. In via Montechiaro, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.