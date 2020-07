Ritrovata spiaggiata sulla battigia la carcassa di una tartaruga

I resti di una tartaruga Caretta caretta sono stati ritrovati giovedì mattina sulla spiaggia di Rimini, all'altezza del bagno 1. La carcassa dell'esemplare, spiaggiato a riva, era in avanzato stato di decomposizione, come hanno potuto rilevare gli esperti della Fondazione cetacea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appena l'animale è stato avvistato è stato dato subito l'allarme e sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto che ha poi segnalato il ritrovamento alla Fondazione. Dovrebbe trattarsi di un maschio abbastanza grande, considerate le dimensioni del carapace di circa 74 centimetri di lunghezza. Viste le condizioni è stato però impossibile risalire alle cause della morte. Probabilmente un giro di corrente o il mare mosso hanno trasportato la tartaruga a riva.

Il numero dei ritrovamenti, come evidenzia la Fondazione Cetacea, fino a questo momento è in linea con i dati dello scorso anno.