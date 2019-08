Rogo nella notte, auto parcheggiata in cortile data alla fiamme

Paura a Bellaria, nella notte tra giovedì e venerdì, quando ignoti hanno dato fuoco a una vettura parcheggiata nel cortile di una abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 quando, da una 600 ferma nel giardino di una casa in via Vespucci all'altezza del civico 56, si sono levate le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estiguere il rogo la cui natura è sicuramente dolosa. In via Vespucci, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bellaria e sono in corso le indagini per individuare il piromane.