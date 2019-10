Rogo nella notte, furgone rubato finisce completamente in cenere

E' andato completamente distrutto, tanto che gli inquirenti stanno ancora lavorando per individuare il modello, il furgone che nella notte tra venerdì e sabato ha preso fuoco nella zona industriale di Riccione. L'allarme è scattato intorno all'1.30 quando, da via del Commercio, si sono viste levare le fiamme che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco con l'autobotte. Nonostante l'intervento del 115, il mezzo è finito in cenere ed è stato possibile recuperare solo parte della targa. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di Riccione, intervenuti sul posto, dovrebbe trattarsi di un furgone rubato a un'azienda di Pesaro.