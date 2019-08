Romantico risveglio con la voce di Rossana Casale per 'Albe in controluce'

Erano in tantissimi domenica mattina all'alba sulla spiaggia di Riccione per ascoltare la splendida voce di Rossana Casale, protagonista del quarto evento della rassegna "Albe in controluce". A ogni appuntamento con i concerti al sorgere del sole si ripete l'incanto di un esercito poetico di persone di ogni età che, infagottato per le temperature fresche del mattino, marcia nella stessa direzione, la spiaggia che ospita il doppio spettacolo, quello musicale e quello del sole rosso che nasce dal mare e lo incendia di mille colori. Rossana Casale, accompagnata da tre musicisti - Aldo Mella, contrabbasso, Massimo Serra, batteria, Fabio Gorlier, pianoforte - ha condotto il pubblico attraverso A mid summer jazz dream, un itinerario che ha toccato i maestri del jazz come Ellington e Gershwin, per comporre un repertorio di musiche straordinarie e indimenticabili.

Albe in controluce riserva un fuori programma per domenica 25 agosto. Una nuova e ultima data della rassegna, un omaggio a Lucio Battisti dal titolo Lato B. Il Canzoniere di Battisti (Samsara Beach, ore 5.30). Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July) si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Pensieri e parole", E penso a te" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni '70, senza tralasciare gemme più nascoste come "Dio mio no", "Comunque bella" , "Amore caro, amore bello", "L'aquila", "Confusione" e tante tante altre. Un omaggio a uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi, che si trasforma in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.