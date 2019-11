Rompe le placche antitaccheggio e fa sparire i vestiti nello zaino

Nel pomeriggio di sabato i carbinieri di Riccione sono intervenuti in un negozio di via Corridoni dove, il personale della boutique, aveva pizzicato un ladro. Ad essere ammanettato è stato un 34enne di Fabriano, già noto alle forze dell'ordine, che si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento. Il malvivente, dopo aver rotto la placca antitaccheggio, aveva fatto sparire la refurtiva e cercato di guadagnare l'uscita ma le sue mosse hanno insospettito gli addetti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma coi carabinieri che, dopo aver bloccato il 34enne, hanno recuperato la refurtiva per un valore di 100 euro. Il ladro è stato portato in caserma e sarà processato per direttissima lunedì mattina.