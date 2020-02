Rovinosa caduta al crossodromo, centauro portato al "Bufalini" in elicottero

Rovinosa caudata sulla pista da motocross per un centuaro 30enne che, nel pomeriggio di domenica, è stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. L'incidente sportivo si è verificato nell'impianto di Uffogliano, a Novafeltria, intorno alle 15.45. Dai primi riscontri pare che il 30enne sia incappato in un sasso che gli ha fatto perdere il controllo della due ruote finendo così a terra. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che hanno richiesto l'intervento anche dell'eliambulanza da Ravenna. Il centauro, stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito al "Bufalini" di Cesena per un sospetto schiacciamento della cassa toracica ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nell'impianto sportivo, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Novafeltria.