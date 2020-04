Rovinosa caduta dall'albero durante la potatura, perde la vita nell'impatto

Tragedia nelle campagne di San Martino dei Mulini, nella mattinata di martedì, dove un uomo ha perso la vita durante i lavori di potatura di un albero nel terreno della figlia in via Sarzana. Il dramma si è consumato poco prima di mezzogiorno quando la vittima, un 83enne, era in cima alla pianta per tagliare i rami. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso l'equilibrio probabilmente a causa di un malore ed è precipitato nel vuoto rovinando pesantemente a terra dopo un volo di alcuni metri. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza del 118 e far alzare in volo l'elimedica da Ravenna mentre, i primi soccorritori, hanno cercato di rianimare l'83enne esanime. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, il cuore dell'uomo non ha ricominciato a battere e alla fine il medico si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso. In via SArzana, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Santarcangelo.

