Ruba costosi attrezzi da lavoro e li nasconde in casa: nei guai un 54enne di Novafeltria

Motoseghe, soffiatori a scoppio, cesoie, smerigliatrici, forbici per potatura. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Novafeltria hanno trovato di tutto e di più in casa di un 54enne feltrese. Tutti attrezzi che sono stati rubati dall'uomo in diverse occasioni. L’ipotesi avanzata al momento dagli investigatori è che il 54enne, che deve rispondere di ricettazione e tentato furto, abbia rubato gli attrezzi per poi rivenderli.che è stato denunciato per tentato furo e ricettazione.

Tutto inizia venerdì sera, quando i militari lo vedono con la sua auto vicino a un'officina del paese e poco dopo, lo sorpendono mentre si intrufola all’interno. Da quel momento è sotto scasso e i militari aspettando le sue mosse. Il 54enne attende che il titolare abbia spento le luci dell'attività per scendere dall'auto e introdursi all'interno munito di una torcia. Pochi secondo dopo viene bloccato e perquisito, ma addosso non ha nulla. C'è però l'auto e spuntano diversi attrezzi di cui non sa dare alcuna spiegazione sulla provenienza.

I controlli proseguono a casa dell'uomo, dove vengono trovati altri attrezzi da giardinaggio e da officina. Tutti i materiali adesso sotto sequestro. Dalle successive ricerche i carabinieri scoprono inoltre hanno scoperto che nell’ultimo periodo da alcune abitazioni private e da un magazzino sono state rubate cesoie, forbici per la potatura e motoseghe. Cinque, al momento, i legittimi proprietari che sono tornati in possesso degli attrezzi rubati, tutti residenti tra Novafeltria e San Leo.