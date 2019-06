Ruba gasolio da un’azienda agricola, il ladro arrestato in flagranza

La prontezza di un agricoltore, che dopo aver sopreso un ladro nella sua azienda agricola e averlo inseguito, è stata fondamentale per i carabinieri che sono riusciti ad arrestare il malvivente. Tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì quando la vittima ha scoperto il ladro che stava asportando del gasolio dai mezzi agricoli del fondo situato nel comune di Pennabilli. L'agricoltore ha quindi dato l'allarme, chiamando i carabinieri, e iniziato a inseguire il malvivente restando sempre in contatto coi militari dell'Arma che, nel frattempo, sono arrivati sul posto con alcune pattuglie da strade diverse in maniera tale da effettuare una manovra a tenaglia. Bloccata ogni via di fuga, i carabinieri sono riusciti a individuare il ladro che stava scappando a piedi e, dopo averlo ammanettato, hanno recuperato il fuoristrada con all'interno le taniche di gasolio e alcuni arnesi da scasso. Ad essere portato in caserma è stato un 40enne italiano che, giovedì mattina, è stato processato per direttissima e condannato a 10 mesi di reclusione, con la sospensione della pena, oltre a 500 euro di multa e 200 euro da versare all'agricoltore a titolo di risarcimento.