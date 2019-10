Ruba un carrello da una lavanderia, individuata e denunciata

I Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno scoperto e denunciato l’autore di un furto ai danni di un esercizio pubblico avvenuto lo scorso mese di luglio quando, il titolare di una lavanderia del paese, si era presentato ai militari dell'Arma per denunciare la scomparsa di carrello del valore di 200 euro, utilizzato per il trasporto dei panni, che dovrebbe essere restituito in quanto a servizio della clientela, era sparito. Visto che l’esterno del locale era dotato di telecamere a circuito chiuso, a richiesta dei militari, ha consegnato un supporto informatico con i frame video. Dalla visione delle immagini della telecamera che aveva ripreso le fasi del furto, si appurava che, durante la sera, una donna dopo aver lavato i suoi panni da una lavanderia a gettoni, pensava bene di portarsi a casa oltre che la sua biancheria anche la cesta. Dall’analisi del filmato i Carabinieri sono quindi riusciti a risalire all’identità della donna, una 60enne residente in zona. Quindi, a quel punto, hanno chiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione nell’abitazione della donna, nel corso della quale hanno trovato il carrello rubato. Per la 60enne, alla fine, è scattata la denuncia per furto aggravato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.