Rubano una bici elettrica, ma una donna dà l'allarme: la polizia cerca il proprietario

Notte insomme per una donna riminese che, nella notte fra martedì e mercoledì, intorno alle 2.30, nota guardando fuori dalla finestra due uomini che camminano trasportando a braccia una bici elettrica. Una "Crystal electric bike" nera con sacche laterali. La situazione la insospettisce e contatta la polizia. Le forze dell'ordine intervengono poco dopo nella zona e intercettano i due uomini in via Griffa.

Alla vista delle divise i ladri gettano la bici per terra e scappano sui binari del treno, in direzioni diverse. Uno di loro riesce a far perdere le sue tracce, l'altro invece si nasconde dietro a un cespuglio e viene subito scovato. L'uomo, un 38enne di origine marocchina, è stato denunciato per ricettazione e per essere irregolare sul territorio nazionale. Ha precedenti per furto e spaccio. Non aveva con sé documenti e non è stato in grado di spiegare perché trasportasse la bici.

La polizia adesso è in cerca del propietario, la bici si trova negli uffici di corso d'Augusto, in attesa di essere riconsegnata. Oltre alle sacche in dotazione ha un lucchetto e una catena con combinazione.