Ruspa come ariete per mettere a segno la spaccata nel supermercato

Una "spaccata" in gande stile quella messa in atto dai malviventi che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno preso di mira l'Eurospin di Morciano. Utilizzando una ruspa hanno sfondato la vetrina e, con la pala meccanica, si sono fatti strada fin verso le casse. Con tutta probabilità l'obiettivo dei ladri era la cassaforte ma, nel frattempo, ingenti sono stati i danni alla struttura causati dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, al momento, l'ammontare del bottino è ancora in corso.

