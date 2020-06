Ruspe al ristorante "Lo Squero", Marina centro perde un altro storico locale

Marina Centro perde un altro storico locale della zona del porto. E' iniziata infatti la demolizione dl ristorante Lo Squero", meta di turisti e riminesi da decenni. Aperto nella seconda metà degli anni Settanta, per il locale non c'è stato niente da fare. Dal Comune è arrivata la revoca della licenza e il provvedimento di demolizione per abusi edilizi non sanati. Una battaglia legale durata anni, ma per la famiglia Breccia che gestisce l'attività la pietra tombale l'ha messa l'ultima sentenza arrivata a maggio dal Consiglio di Stato.

I titolari hanno così iniziato a demolire la veranda e poi passeranno alle sale vere e proprie. L'unica parte regolare secondo le verifiche del Comune di Rimini è la zona della cucina, dove secondo i titolare sarebbe forse possibile creare un chiosco, ma non ci sono i tempi per questa stagione e tutto viene rimandato. Una partita che i titolari hanno definitivamente perso dopo numerosi ricosi. Nel 1984 il locale infatti viene ampliato e chiesto il condono, che i gestori dicono sia stato concesso e poi ritirato in seguito al "no" della Soprintendenza.

Un altro pezzo di città finito nel mirino dei controlli su questo fronte, dopo il bar della Jole, il Kiosko, il ristorante dei Marinai e altri locali.

