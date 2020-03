In sala giochi con soldi falsi, nella sua abitazione scoperta stamperia clandestina di denaro

Il gioco d'azzardo è stato fatale per un 45enne bolognese, residente a Rimini e vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, arrestato per spendita e falsificazione di denaro dai carabinieri. Nella serata di sabato scorso l'uomo si era recato in una sala giochi di Miramare dove ha cercato di pagare una scommessa utlizzando 50 euro false ma il titolare, accortosi che la banconota non era genuina, ha dato l'allarme chiamando i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma che ha scoperto nelle tasche del 45enne altro denaro falso decidendo così di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. E' stato nell'appartamento del bolognese che è arrivata la vera sorpresa coi carabinieri che hanno scoperto una stamperia artigianale di soldi falsi. L'uomo, utilizzando scanner e stampante e con un certosino lavoro di ritaglio servendosi di nastri adesivi di particolare fattura utilizzati per ricostruire banconote con frammenti di altre banconote vere ma danneggiate, aveva creato dal nulla 6100 euro in banconote da 5, 20 e 50 euro che in realtà erano solamente carta straccia. Il tutto è valso le manette al 45enne che, arrestato, nella giornata di martedì è comparso davanti al Gip per l'udienza di convalida. Il magistrato ha disposto per il bolognese la misura cautelare degli arresti domicliari in attesa del processo.