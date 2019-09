Sale la febbre da MotoGp, gli eventi collaterali di Misano e Coriano

E’ arrivato il momento di dare del gas e Misano è pronta a scaldare i cuori delle migliaia di appassionati che dalla prossima settimana arriveranno in riviera per il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. Le previsioni sono molto positive, tantissimi i tifosi che arriveranno a Misano da tutto il mondo, persino dall’Australia e da Singapore, per un evento che nel tempo è divenuto sempre più internazionale. Da mesi la macchina organizzativa guidata dalla Fondazione aMisano e dal Comune è al lavoro per presentare un calendario eventi di qualità e oggi il Dedikato 2019 è in grado di confermare le attese della vigilia con eventi che si dirameranno nella zona mare di Misano tra l’Arena 58, piazza Repubblica e via Repubblica, brillando tra le proposte della Riders’ Land Experience.

Il programma del Dedikato 2019 andrà in scena da giovedì prossimo e riesce a colpire un target variegato di utenti con spettacoli che spaziano dal racing, ai momenti comici, dai reading alla charity. Non mancheranno quel filo di costume, curiosità e novità che hanno saputo far conoscere gli eventi di Misano nel mondo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e in Arena 58 saranno condotti da Marco Corona e Luigi Del Bianco.

Spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni: “Abbiamo messo a punto un programma di eventi di intrattenimento molto ricco e divertente che coinvolgerà gli appassionati delle due ruote. Il nostro obiettivo è quello di fare vivere a tutti l’atmosfera di festa che si respira in occasione della MotoGP e che coinvolge il nostro territorio non solo nella tre giorni dell’evento ma già da inizio settimana della settimana. Questo rende il nostro gran premio unico nel panorama motoristico mondiale”. Dice il Presidente della Fondazione aMisano Luigi Bellettini: “Siamo molto soddisfatti per il calendario di eventi che anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare. Da mesi ci stiamo lavorando per mettere insieme ingredienti unici e di qualità. Abbiamo deciso di rafforzare gli spettacoli nel centro della città con Cevoli il giovedì e i Moka Club il sabato. Via Repubblica, Via Platani e Piazzale Roma si trasformeranno con i colori e le texture del nostro Gran Premio e della Riders' Land”.

A Coriano, invece, come gli anni scorsi la città vuole salutare tutti i partecipanti al Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, invitando tutti gli sportivi ad assistere ad una accensione straordinaria della fiamma dedicata Marco Simoncelli. La fiamma che esce dall'installazione "Every Sunday", donata dalla Dainese, si accende normalmente ogni domenica per 58 secondi, al tramonto del sole (in orario solare) e un'ora dopo (in orario legale). Per l'occasione, la fiamma si accenderà sabato 14 settembre alle ore 19 e domenica 15 settembre alle ore 19 e alle ore 20.15. In occasione della Moto GP anche il Museo Simoncelli sarà aperto con orario continuato da venerdì 13 settembre a sabato 14 settembre dalle 9.30 alle 19.30 e anche lunedì 16 settembre. Domenica 15 settembre sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. L'Amministrazione comunale di Coriano e la Proloco invitano tutti i tifosi a Coriano, dove sabato e domenica sarà ad attenderli anche lo stand con piadine, birra e vino, gestito dai volontari della Proloco di Coriano.

Questo il programma completo degli eventi di Misano:

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

Dalle 21.00 Arena 58 - Misano

MOTO GP MOPED RACE 2019 & CO.

Grandi spettacoli con piccoli cinquantini. Un’emozionante sfida di traverso a quattro ruote con la partecipazione di SAETTA McQueen e l’incredibile gara di velocità dei Tagliaerba "SGADORINI".

Ore 21.00 Piazza della Repubblica - Misano

“BELIN … SEI PROPRIO UN PATACCA”.

Paolo Cevoli dialoga con Carlo Pernat e con l’autore in un talk show che segue i colori dell’ironia, la passione per le due ruote e i “segreti” del paddock sulle tracce del libro scritto a due mani dal manager genovese insieme al giornalista Massimo Calandri. Modera: Paolo Scalera, giornalista e Direttore di GPone.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 20.15 Arena 58 - Misano

IL TROFEO MOTOGP - APE PROTO EVOLUTION E IL FREESTYLE DEI DABOOT

La simpatia e l’energia del Trofeo MotoGP - Ape Proto si unisce allo spettacolo di Motocross Free Style a cura dei DaBoot la più importante compagine di motocross free style a livello internazionale. Durante la serata inoltre andrà in scena la Mototerapia con i piloti che faranno vivere un’experience in sella alle loro moto ai diversamente abili.

Ore 20.15 I° Round - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto

Ore 21.30 Freestyle - Daboot

Ore 22.00 II° Round - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto

Ore 23:00 Freestyle - Daboot

Ore 23.30 Finalissima - Trofeo MotoGp 2019 - Ape Proto

SABATO 14 SETTEMBRE

Dalle ore 15.00 - Piazzale Roma - Misano

ESPOSIZIONE MOTO STORICHE

Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche. Stand ufficiali con le nuove moto di Yamaha, Honda, Harley Davidson, Unit garage BMW, Benelli.

Dalle ore 18.00 Arena 58 - Misano Centro

GARA FIM FLAT TRACK WORLD CUP

L’Arena 58 diventa il palcoscenico del Campionato Mondiale di Flat Track con piloti provenienti da tutto il mondo.

Ore 17.00 Prove libere

Ore 21.00 Gara

A fine serata fuochi d’artificio

Dalle ore 18:00 alle 20:00 Piazzale Poste - Misano

STUNTMAN SHOW

Evoluzioni e spettacoli di Stuntmen acrobatici

Dalle ore 21.00 - Piazza della Repubblica - Misano

MOKA CLUB IN CONCERTO

I classici della disco anni ’70 e primi anni ’80 nelle note intramontabili dei Moka Club