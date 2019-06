Sale la febbre da MotoGp, impennata di vendita dei biglietti per Misano

Il bellissimo weekend di sole e pubblico al Mugello, le due vittorie italiane in Moto3 e MotoGP con Tony Arbolino e Danilo Petrucci e i cinque italiani sui tre podi, hanno acceso l’attesa per il prossimo appuntamento in Italia, dal 13 al 15 settembre con il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano World Circuit. Nelle giornate al Mugello la delegazione dei promotori dell’evento nella Motor Valley hanno incontrati il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta e nell’occasione ci sono state le presentazioni ufficiali del Presidente della Provincia Riziero Santi e del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni che ospita il Gran Premio e si occupa del coordinamento del tavolo del coordinamento della mobilità, accompagnati anche dai segretari di Stato della Repubblica di San Marino Augusto Michelotti e Marco Podeschi, dai vertici di Misano World Circuit Luca Coliacovo, Mariano Spigarelli e Andrea Albani.

“Abbiamo voluto esserci tutti insieme – dicono i promotori – per rappresentare a Ezpeleta l’impegno di un sistema vincente, capace di accendere sul nostro territorio una passione che diventa anche straordinario evento turistico. Parte ora una campagna di comunicazione che punterà a rinforzare la destinazione e ad allungare la permanenza degli appassionati sulla Riviera di Rimini e in Repubblica di San Marino, grazie al programma di The Riders Land Experience, puntando sulla qualità e che presto annunceremo”. Nel corso dell’incontro è stato anche deciso che il poster ufficiale 2019 del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini sarà presentato a Misano World Circuit in occasione del Riviera di Rimini Round del WorldSBK (21-23 giugno). Anche quest’anno sarà Aldo Drudi a firmarlo.

Carmelo Ezpeleta ha voluto complimentarsi con i promotori per il lavoro svolto in funzione della raggiungibilità dell’impianto. “Ho seguito da vicino questi aspetti – ha detto - e l’impegno per agevolare al meglio i flussi di traffico rappresenta un investimento che testimonia un’attenzione non scontata. La tappa nella Motor Valley è un appuntamento ormai consolidato, atteso da tutti noi e dai piloti perché siamo nella culla della riders’ land. Sono certo che sarà anche quest’anno un grandissimo successo”. Come dopo ogni week end della MotoGP, anche oggi una forte accelerazione degli acquisti di biglietti in prevendita online. Il 4 luglio terminerà il terzo periodo di sconti e dal giorno seguente i biglietti avranno costo intero.