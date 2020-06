Salta anche il congresso dell'associazione Microbiologi italiani: "Una scelta di responsabilità"

Il Consiglio Direttivo di Amcli - Associazione Microbiologi Clinici Italiani ha deliberato all'unanimità di sospendere l'edizione 2020 del Congresso nazionale, prevista a Rimini dal 7 al 10 novembre prossimi. La decisione, come spiega Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, in una comunicazione inoltrata agli oltre 1000 soci italiani, è una scelta di responsabilità nei confronti di tutti i Soci che non hanno la certezza di potervi partecipare e soprattutto di parteciparvi con la dovuta serenità. Essa è rispettosa nei confronti del mondo della Sanità, in quanto la comunità dei Microbiologi Clinici è protagonista, per ruolo e disciplina, fin dal mese di febbraio nell'affrontare ed evitare i rischi di nuovi focolai. Tenere il Congresso in autunno prossimo, sottolinea ancora Amcli, potrebbe costituire un atto di scarsa responsabilita' nei confronti delle Aziende di Diagnostica, impegnate tutte nell'affrontare momenti difficili dal punto di vista produttivo e del mantenimento di posti di lavoro.

"Con l'occasione desidero esprimere un grazie di cuore per l'importante impegno che da fine febbraio tutti i Microbiologi Clinici stanno ponendo nelle attività di ricerca e diagnosi per il SARS Cov2 a sostegno della salute della popolazione e delle necessita' dei colleghi clinici. Questa operatività che da mesi ci coinvolge notte e giorno e che non sappiamo per quanto tempo ancora ci vedrà coinvolti, si è sovrapposta alle quotidiane attività di Microbiologia Clinica che non sono mai cessate", aggiunge Clerici. Amcli sottolinea inoltre come l'emergenza Covid non abbia cancellato l'impegno professionale di Microbiologi Clinici ma lo abbia reso ancora più determinante nei confronti dei pazienti colpiti da patologie sostenute da batteri, miceti, parassiti e virus. Proprio nella consapevolezza di quanto ciascuno di noi ha affrontato, sta affrontando e affronterà si è resa necessaria la decisione di sospendere l'edizione del corrente anno. L'Associazione non sarà comunque inattiva sul piano della formazione, mission principale di Amcli, e organizzerà nel prossimo autunno-inverno eventi secondo modalità innovative. "Quest'anno Amcli celebra i 50 anni dalla fondazione e non sarebbe corretto festeggiare sottotono questa importante ricorrenza. Iniziative piu' consone saranno intraprese nel corso del 2021", conclude Pierangelo Clerici.