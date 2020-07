Saludecio in lizza per ricevere il riconoscimento “OK Comune - Post Covid, Avanti Turismo”

Il comune di Saludecio (Rn) è in lizza per ricevere il riconoscimento del Codacons “OK Comune - Post Covid, Avanti Turismo”, pensato dall’associazione per sostenere il turismo nei comuni con meno di 5000 abitanti. L’amministrazione ha preso infatti contatti con il Codacons per ottenere il sigillo che l’associazione assegnerà quest’anno ai comuni che, in tema di Covid-19, si sono distinti per la sensibilità e l'impegno concreto per il rilancio del proprio territorio e per essersi adeguati alle prescrizioni, preservando la salute dei propri cittadini e il rilancio del turismo locale, contribuendo così alla ripresa economica di tutta la comunità. Il Codacons ha proposto inoltre una convenzione a tutti i piccoli comuni dell’Emilia Romagna finalizzata ad incrementare il Bonus vacanze varato dal Governo e attirare turisti attraverso sconti aggiuntivi non solo su pernottamenti ma anche su servizi (escursioni, mostre, noleggi, ecc.), offerte che saranno pubblicizzate attraverso una campagna social e stampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.